جامعة الإسكندرية تضع خطة لمواجهة الأمطار والنوات- صور

بالصور- إزالة 151 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني

الإسكندرية – محمد عامر:

ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، خطة الجامعة لمواجهة موسم الأمطار والنوات، وذلك للحد من أي أضرار قد تقع نتيجة للتقلبات المتعلقة بالأحوال الجوية الطارئة.

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم الجمعة، وجه الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلاء الكليات بضروة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء وسقوط الأمطار.

وشدد على متابعة كافة أعمال الصيانة ومنظومة تصريف المياه وشنايش الأمطار ومراجعة أسطح كافة مباني الجامعة لمنع تراكم الأمطار بما يضمن سلامة كافة منتسبي جامعة الإسكندرية وانتظام الدراسة وعدم تأثر المباني بأي تراكمات للمياه.

وفي سياق آخر، كلف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، كافة كليات ومعاهد الجامعة بالمشاركة في تنظيم الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان "ووضع خطة ممنهجة بهذا الشأن.