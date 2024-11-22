سرعة زائدة تسبب حادثًا مروعًا على طريق السخنة يوقع 4 مصابين

سرعة زائدة تسبب حادثًا مروعًا على طريق السخنة يوقع



السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 4 شباب في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل، بطريق "السويس- السخنة"، ونقل إسعاف السويس المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين على طريق السخنة أمام قرية أكواريوس، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 4 سيارات لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن التصادم وقع بين سيارتين ملاكي رقم "ط ه‍ س 6784"، وسيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم "ص ب أ 9641" على طريق السخنة، اتجاه السخنة، بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للمصابين بموقع الحادث، قبل نقلهم إلى مجمع طبي السويس، وتنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات.

وقال مصدر بمجمع السويس الطبي إن قسم الطوارئ استقبل 4 مصابين في الحادث، وحالتهم مستقرة باستثناء مصاب واحد فقط، وعقب خضوعهم للفحص الطبي وتقييم حالتهم جرى نقلهم إلى الأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.

وأضاف المصدر أن المصابين هم محمد أحمد إسماعيل 23 عامًا، مقيم بالبر الأحمر سائق السيارة الملاكي، دخل في غيبوبة عقب إصابته بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة، وكسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم

كما أصيب محمود النادي محمد، 31 عامًا مقيم بقنا، سائق السيارة النقل مصاب بجروح وكدمات، وعلي أشرف 25 عامًا، مقيم رأس غارب بالبحر الأحمر، يعاني من نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليمني، ومحمود محمد محمود 28 عامًا مقيم برأس غارب، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.