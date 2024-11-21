وداع مؤثر.. تشييع جثمان طالبة المنوفية في مسقط رأسها بالغربية- صور

الغربية- مروة شاهين:

شيع المئات من أهالي قرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية عصر اليوم الخميس، جثمان الطالبة آية أيمن فوزي سعادة المقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الاقتصاد المنزلي قسم التربوي، والتي لقيت مصرعها داخل المدينة الجامعية بجامعة المنوفية بعد سقوطها من الطابق الرابع، صباح أمس الأربعاء.

كانت الطالبة لقت مصرعها عقب سقوطها من أعلى الدور الرابع من المدينة الجامعية بجامعة المنوفية، وتم تشيع جثمانها في مسقط رأسها بقرية ميت يزيد إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة.

وفي تصريحات سابقة لموقع مصراوي قال جد الطالبة، إنه تفاجأ باتصال في الساعة 4 على نجله قائلاً: "لقيت ابني جاله تليفون من أخو صديقتها وقاله إنها تعبانة وفي المستشفى ومحتاجين أسرتها تروح لها وهما بيجهزوا عشان يتحركوا لقوا تليفون تاني جاي بيقول إنها ماتت وفي المشرحة".

وأشار الجد إلى أن حفيدته كانت تتمتع بحسن الخلق والطيبة قائلاً" "آية علطول هادئة وفي حالها ودائما وجهها بيضحك ومبتسمة ومش بتحب تزعل حد مستحيل تكون انتحرت وعشان إيه هتنتحر".

كانت النيابة العامة باشرت تحقيقات مع زملاء الطالبة وأفراد من أسرتها وكذلك مسؤولي إدارة المدينة الجامعية للوقوف على أسباب وتفاصيل الواقعة.

والجدير بالذكر أن رئيس جامعة المنوفية أعلن تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة الجارية.