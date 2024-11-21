مصرع شاب سقط من قطار في شبين القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من قطار في شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمحطة قطار نطاق مركز شبين القناطر.

تبين بالفحص المبدئي مصرع شاب سقط من قطار بمحطة كفر طحا، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.