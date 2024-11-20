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بالصور- انهيار جزئي لكوبري عزبة النجارين بالمنوفية

12:45 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    انهيار جزئي لكوبري عزبة النجارين بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    انهيار جزئي لكوبري عزبة النجارين بالمنوفية (3)
  • عرض 5 صورة
    انهيار جزئي لكوبري عزبة النجارين بالمنوفية (4)
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    انهيار جزئي لكوبري عزبة النجارين بالمنوفية (2)
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المنوفية- أحمد الباهي:

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، انهيارًا جزئيًا للكوبري المار أعلى ترعة "الدون" في مدخل عزبة النجارين.

وكشفت المهندسة مروة زهران، رئيس مركز ومدينة الباجور في بيان على الصفحة الرسمية للمركز، أنها انتقلت لموقع الحادث فور وصول بلاغ الأهالي، وبالمعاينة تبين حدوث انهيار جزئي للكوبري والذي شُيد عام 1985م -قبل 39 عامًا- وقررت على إثر ذلك علق الكوبري بمعدات مجلس المدينة حرصًا على حياة المواطنين، مؤكدة السعي لترميمه.

انهيار جزئي لكوبري كوبري عزبة النجارين المنوفية
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