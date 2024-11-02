مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حريق منزل بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقت سيدة خمسينية مصرعها، اليوم السبت، وأصيب 4 أشخاص آخرين بينهم ابنها بحروق شديدة واختناق، إثر نشوب حريق في منزلها الكائن بقرية البنائين التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، رصدت اليوم السبت، وصول 5 أشخاص بينهم سيدة متوفية و4 أشخاص آخرين مصابين بحروق شديدة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي بـ إدعاء حادث حريق في منزلها.

وتبين من سجلات مستشفى برج البرلس المركزي، أن السيدة المتوفية تدعى "صابرة.ص.ص"، 56 عامًا، ربة منزل، ونجلها "صابر.ف.ع.ج"، 22 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة، و"حمدي.ع..ا.أ"، 30 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الرابعة، و"محمد.م.ا"، 26 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الثانية، و"شوقي.م.ا"، 50 عامًا، مصابًا باختناق.

وكشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، عن تحويل المصابين الأول والثاني إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لاستكمال علاجهما فيه نظرًا لخطورة حالتهما، بينما خرج المصابين الثالث والرابع من مستشفى برج البرلس المركزي بعد تماثلهما للشفاء.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.