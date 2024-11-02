مصر فى المركز الثالث وأوغندا والبحرين يتصدران الترتيب العام بكأس أفريقيا للدارتس

جنوب سيناء – رضا السيد:

أسفرت بطولة كأس إفريقيا الأولى للدارتس التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، ضمن منافسات زوجي السيدات عن فوز مصر بالمركز الثالث مكرر وأوغندا بالمركز الثالث، كما مصر فازت أيضًا بالمركز الثاني وأوغندا بالمركز الأول.

وفي منافسات زوجي الرجال، فازت أوغندا بالمركز الثالث مكرر، وفلسطين بالمركز الثالث وأوغندا بالمركز الثاني، والبحرين بالمركز الأول.

وفي منافسات فردي السيدات فازت أوغندا بالمركز الثالث مكرر، ومصر بالمركز الثالث وأوغندا بالمركز الثاني، وأوغندا بالمركز الأول .

وفي منافسات فردي الرجال فازت فلسطين بالمركز الثالث مكرر، ومصر بالمركز الثالث، والبحرين بالمركز الثاني، وأوغندا بالمركز الأول، وفي منافسات فرق السيدات فازت مصر بالمركز الثاني، وأوغندا بالمركز الأول.

وفي منافسات فرق الرجال فازت فلسطين بالمركز الثالث، وأوغندا بالمركز، وتوجت البحرين الأول، وفي الترتيب العام في منافسات السيدات فازت أوغندا بالمركز الأول، وفي منافسات الرجال توجت البحرين بالمركز الأول.