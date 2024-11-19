بالصور- سقوط أمطار على كافة أحياء بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، سقوط أمطار متوسطة، اليوم الثلاثاء، على أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وتتابع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع كافة الأحياء والمديريات الخدمية أي تداعيات لحالة الطقس السيئ لسرعة مواجهة أي أحداث طارئة، فضلا عن سرعة الانتشار في الشوارع بكافة أحياء المحافظة لمواجهة تجمعات مياه الأمطار، في الوقت الذي انتظمت فيه حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل موانئ بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية، كما انتظمت حركة مرفق المعديات وكوبري النصر العائم.

وكان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية قد توقعوا أن يشهد طقس اليوم بمدن القناة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها رياح معتدلة سرعتها 26 كيلو متر في الساعة، وأجواء غائمة جزئيا.