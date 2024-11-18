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صدمه تروسيكل على الطريق.. مصرع "شيخ بلد" قرية التل الزوكي بسوهاج

10:41 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

ضحية السير عكس الاتجاه بسوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مُسن مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات تروسيكل، أثناء سيره عكس الاتجاه، بمدينة طما محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما، إشارة من المستشفى المركزي بوصول عاطف أحمد 70 عامًا شيخ بلد بقرية التل الزوكي، مصابًا بنزيف بالمخ، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وكشفت "عبير" 26 عامًا ربة منزل ابنة المتوفى، أنه أثناء سير والدها بمدينة طما اصطدمت به دراجة نارية "تروسيكل" قيادة "أحمد. خ" 22 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز أثناء سيرها عكس الاتجاه، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وجرى ضبط التروسيكل وقائده، وأفاد الأخير بأنه فوجئ بالمذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع شيخ بلد قرية التل الزوكي سوهاج
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