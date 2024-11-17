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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

05:00 م الأحد 17 نوفمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي، بحري الكمين القديم في نطاق مركز سمسطا.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة رمضان سيد عبد العال، 65 عامًا، مقيم مركز مغاغة، باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد أحمد جمال،58 عامًا، مقيم مركز الفشن، بسحجات بالجسم، وأبو طالب محمد عبد الكريم، 30 عامًا، مقيم أسيوط، بسحجات بالجسم، وأحمد محمود أحمد، 52 عامًا، مقيم مركز مغاغة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بني سويف اصابة اشخاص
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