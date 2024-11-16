إعلان

إصابة 12 عاملًا في حادث انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بقنا

07:37 م السبت 16 نوفمبر 2024

حادث انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بقنا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 12 عاملًا، اليوم السبت، جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية القمانة، التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

انقلاب سيارة الطريق الصحراوي أمن قنا حادث سيارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مشيد بالطوب اللبن قرب بحيرة التماسيح.. تعرف على أسرار منزل "المندوب السامي" في الفيوم -صور

إعلان

إعلان

"أشد من المعتاد".."مكافحة كورونا"عن نزلات البرد المنتشرة وعلاقتها بـ (كوفيد-19)
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة