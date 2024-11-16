إصابة 12 عاملًا في حادث انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 12 عاملًا، اليوم السبت، جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية القمانة، التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.