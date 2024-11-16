محافظ البحيرة والسفير الكندي يشهدان حفل تخرج مدارس المزارعين الحقلية

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البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، و السفير الكندي بالقاهرة، اليوم السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من مدارس المزارعين الحقلية بمركز حوش عيسى، ضمن مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والحكومة الكندية.

يهدف برنامج "تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي" إلى دعم المجتمعات الريفية الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، من خلال تدريب المزارعين على تطبيق تقنيات زراعية حديثة ومستدامة، مما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.

وأكدت عازر على أهمية توسيع نطاق المشاركة في هذا البرنامج ليشمل المزيد من القرى والمزارعين، خصوصاً من فئة النساء، اللواتي يُعتبرنَ محركاً رئيسياً لنجاح أي مشروع.

وأشارت إلى زيادة عدد القرى المشاركة في البرنامج، حيث يتم حالياً تدريب مزارعين من 12 قرية من أصل 91 قرية على مستوى المحافظة، مع تبادل الخبرات بين المزارعين في البحيرة والدول الأخرى.

وأشاد السفير الكندي بالعلاقة المتميزة بين مصر وكندا، وأعرب عن فخره بتقديم الدعم لمشروعات التنمية الزراعية في مصر، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين قد أسهم في تعزيز التبادل التجاري ورفع حجم التعاون في مجال الزراعة.

شهد الحفل عقد حوار مفتوح مع المزارعين المنتفعين من البرنامج للاستماع إلى تجاربهم العملية في استخدام الأساليب الزراعية الحديثة وكيفية مواجهة التحديات.



واختتم الحفل بتوزيع الجوائز والشهادات على المزارعين المتفوقين في البرنامج وعدد 100 جهاز رشاش زراعي يعمل آلي ويدوي، وذلك تقديراً لجهودهم في تطبيق أساليب الزراعة الذكية والمستدامة.