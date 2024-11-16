لضبط المتلاعبين بالأسعار.. محافظ أسوان يفاجئ محلات الجزارة والعطارة

أسوان – إيهاب عمران:

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عددًا من محلات الجزارة والعطارة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات بزيارة ميدانية للاطمئنان على سلامة السلع الأساسية والغذائية، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة، فضلاً عن التأكد من جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال أثناء جولته، بضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية، والتزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات بالأسعار، والإعلان عنها بشكل واضح للتخفيف عن كاهل المواطنين

وأكد المحافظ أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن أجهزة المحافظة تعمل جاهدة لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير الاحتياجات الأساسية له بإعتبار ذلك فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حتى يتسنى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.







