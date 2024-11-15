بالصور.. محافظ أسوان يلتقى أفواجًا سياحية فى السوق القديم

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، السوق السياحى القديم، وذلك مروراً بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية.

والتقى كمال، العديد من الأفواج السياحية، الذين عبروا عن سعادتهم لزيارة أسوان، ووجه المحافظ المسئولين بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم لأصحاب المحلات، وفى حالة المخالفة يتم تحرير محاضر، لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد أنه يتم تنفيذ رؤية جديدة لمنع وجود أى إشغالات داخل السوق، وبما يساهم فى تسهيل حركة الأفواج السياحية الزائرة والمواطنين، وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل لهذا السوق الحيوي.