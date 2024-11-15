السيطرة على حريق شب في مصنع للطباعة بشبرا الخيمة -صور

ضبط مخزن مخالف في المنوفية لتجميع دقيق مدعم وبيعه بشكل غير قانوني

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق شب في مصنع للطباعة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء وجرت السيطرة على الحريق واخماده، دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وحجم الخسائر.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق بمصنع للطباعة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.