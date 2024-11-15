إعلان

السيطرة على حريق شب في مصنع للطباعة بشبرا الخيمة -صور

01:49 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق شب في مصنع للطباعة بشبرا الخيمة (3)
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق شب في مصنع للطباعة بشبرا الخيمة (4)
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق شب في مصنع للطباعة بشبرا الخيمة (2)
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق شب في مصنع للطباعة بشبرا الخيمة (6)
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق شب في مصنع للطباعة بشبرا الخيمة (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق شب في مصنع للطباعة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء وجرت السيطرة على الحريق واخماده، دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وحجم الخسائر.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق بمصنع للطباعة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

قوات الحماية المدنية حريق حريق مصنع شبرا الخيمة محافظة القليوبية سيارات الإطفاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضبط مخزن مخالف في المنوفية لتجميع دقيق مدعم وبيعه بشكل غير قانوني

إعلان

إعلان

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟
برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. طقس الـ48 ساعة المقبلة