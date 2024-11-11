محافظ الدقهلية: إعدام 14 طنًّا من الأغذية الفاسدة

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الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، إعدام 14 طنًّا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 2745 محضر مخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية، ومحلات ومصانع بيع وتداول الأطعمة والسلع، ومتابعة جودة المعروضات، والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، والذي أشار إلى صدور قرار النيابة العامة في محضر الضبط المحرر بواسطة مراقبة الأغذية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم المرور على أكثر من 3400 منشأة، وأن إدارة مراقبة الأغذية قامت بضبط 13 طنًّا من الأغذية المتنوعة، وما يزيد عن 4000 لتر من العصائر والألبان غير الصالحة للاستخدام.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بحملات تفتيشية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي أسفرت عن تلك القرارات.