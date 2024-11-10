بالصور ـ السيطرة على حريق في مصنع لإعادة تدوير الأقطان بأسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي :

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع لإعادة تدوير الأقطان بالمدينة الصناعية في دشلوط، مركز ديروط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في مصنع لإعادة تدوير الأقطان بالمدينة الصناعية في دشلوط.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الحماية المدنية، برفقة ضباط المركز وسيارات الإسعاف، حيث تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء.

وأظهرت المعاينة والفحص أن الحريق نشب في مصنع لتنظيف الأقطان مملوك لشخص يدعى "علاء. ج. ك"، وأسفر عن احتراق أطنان من القطن، دون وقوع خسائر بشرية. تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.