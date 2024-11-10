متفاوتة الشدة.. تجدد هطول الأمطار على الإسكندرية - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة إلى متوسطة، وذلك دون تأثير على حركة المرور والملاحة البحرية والصيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية، اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار تبدأ خفيفة وتزيد شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات المساء.

كانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفعت حالة الاستعداد والتأهب بالشركة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى نشر سيارات ومعدات الشفط بالشوارع وكافة المناطق الساخنة – المتوقع تراكم مياه المياه بها -استعدادًا لهطول الأمطار.

وأضاف أنه جرى تكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وذلك بمجرد تلقي بيان الأرصاد الجوية.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي، جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها