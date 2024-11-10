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كان بيلعب في الشارع.. مصرع طفل صدمه "توكتوك" ببني سويف

08:38 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

جثة طفل - أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه، بعدما صدمه "توكتوك"، أثناء لهوه أمام منزل أسرته، في قرية البهسمون التابعة لمركز اهناسيا غربي محافظة بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول "محمد. ج. أ"، 9 أعوام، لمستشفى اهناسيا التخصصي، جثة هامدة، بعدما صدمه "توكتوك" أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية البهسمون التابعة لدائرة مركز اهناسيا.

بتوقيع الكشف الطبي على المتوفي، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثه بالمستشفى لحين صدور قرار النيابة بشأنها.

مصرع طفل توكتوك بني سويف أمن بني سويف النيابة العامة
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