كان بيلعب في الشارع.. مصرع طفل صدمه "توكتوك" ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه، بعدما صدمه "توكتوك"، أثناء لهوه أمام منزل أسرته، في قرية البهسمون التابعة لمركز اهناسيا غربي محافظة بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول "محمد. ج. أ"، 9 أعوام، لمستشفى اهناسيا التخصصي، جثة هامدة، بعدما صدمه "توكتوك" أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية البهسمون التابعة لدائرة مركز اهناسيا.

بتوقيع الكشف الطبي على المتوفي، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثه بالمستشفى لحين صدور قرار النيابة بشأنها.