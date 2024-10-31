رئيس الوزراء يشهد عرضًا أوبراليًا لفرح الديباني في قلعة قايتباي (صور)

الكنيسة الإثيوبية تقيم قداسًا احتفاليًا داخل دير المحرق بأسيوط.. تعرف

الإسكندرية- محمد البدري:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، أمسية فنية بقلعة قايتباي ضمن احتفالات اليوم العالمي للمدن في الإسكندرية.

وشهدت الأمسية حفلاً أوبرالياً أحيته المغنية الأوبرالية المصرية ذات الشهرة العالمية، فرح الديباني، التي قدمت مجموعة من الأغنيات المتميزة.

تضمنت الأمسية عرض الصوت والضوء الذي قدم تجربة فريدة للزوار، حيث اصطحبهم في رحلة عبر التاريخ الغني لمدينة الإسكندرية باستخدام تكنولوجيا الإضاءة المتقدمة والإسقاطات البصرية المذهلة، مما أضفى حياة جديدة على ماضي المدينة العريق.

حضر الفعالية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.