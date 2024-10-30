كشف لغز التوأم الملقى أمام موقف أشمون.. سيدة وشقيق زوجها وراء الجريمة

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من كشف غموض العثور على طفلين توأم ملقيين في أحد شوارع مدينة أشمون، حيث ألقت القبض على والدة التوأم وشقيق زوجها بتهمة التخلص منهما.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن المنوفية القبض على سيدة وشقيق زوجها، وذلك بعد العثور على طفليهما التوأم ملقيين بجوار موقف أشمون في واقعة هزت الرأي العام.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم رئيس مباحث أشمون، يفيد بالعثور على الطفلين التوأم، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشكيل فريق بحث مكثف لكشف غموض الواقعة.

وبعد جهود مضنية، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية الأم وشقيق الزوج، حيث تبين أن السيدة استغلت سفر زوجها للعمل خارج البلاد وأقامت علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها، وبعد ولادتها للتوأم قررا التخلص منهما خوفًا من الفضيحة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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