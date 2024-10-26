يبكيان من شدة الجوع.. العثور على طفلين حديثي الولادة أمام مدرسة بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

فوجئ أهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، بوجود طفلين حديثي الولادة أمام مدرسة الزراعة بأشمون، في حالة بكاء متواصلة جراء الجوع، كما بدا وجود مشبك في الحبل السُري.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بالعثور على طفلين رضيعين حديثي الولادة، أمام مدرسة الزراعة بكامل ملابسهم وبصحة جيدة، وتقرر إيداعهم بمستشفى أشمون العام.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.