فيديو- قصة فقدان السيطرة على نعش.. وصلاة الجنازة عليه 10 مرات بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بعد أن أظهر مشيعين يفقدون السيطرة على نعش المواطن "سعيد عبدالعزيز حسين" في قرية الزرابي التابعة لمركز القوصية محافظة أسيوط، وتسبب هذا الحادث الغريب في إقامة صلاة الجنازة على المتوفي في عدة مساجد - حسب زعم الأهالي.

بدأت القصة في قرية الزرابي بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، عندما توفي "سعيد عبدالعزيز حسين عنتش"؛ وقررت عائلته أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الشيخ إدريس بمسقط رأسه، وبعد الصلاة، حمل المشيعون النعش في طريقهم إلى المقابر، لكنهم فوجئوا بعدم قدرتهم على التوجه بالجثمان إلى المقابر، حيث بدا وكأن النعش يوجههم إلى مسجد عوض بهجات، بعد فشلهم في الوصول إلى المقابر، قرروا أداء صلاة الجنازة مرة أخرى في مسجد عوض بهجات.

تكرر الأمر عدة مرات، حيث قادهم النعش إلى مساجد مختلفة، مما اضطرهم لإقامة صلاة الجنازة في كل مرة، من بين المساجد التي أقيمت فيها الصلاة: مسجد الشيخ داود بقرية النزالي، مسجد الإسعاف بمدينة القوصية، مسجد الدكتور إسماعيل، مسجد الشيخ حسني معتمد، مسجد المستشفى، مسجد الرحمة، مسجد المطافي، مسجد الشيخ علي البوقي، الجامع الكبير، مسجد الشيخ نجيب البحري، مسجد البركة، مقام الشيخ زاد الدين، ومسجد بكر عبد الواحد.

علق البعض على هذه الواقعة بأن الأهالي لا يزالون يصدقون خرافة أن النعش يطير بصاحبه، وأن الميت يوجه النعش إلى المكان الذي يرغب في دفنه فيه، بينما رأى آخرون أن الأمر مجرد صدفة غريبة.