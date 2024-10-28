بيمر بأزمة نفسية.. شخص يٌنهي حياته بـ"حبة الغلة السامة" ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أقدم شخص في العقد الخامس من العمر، على التخلص من حياته، بتناول قرص حفظ الغلال، داخل منزله بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، لمروره بأزمة نفسية.

البداية، كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بقيام "ح. ف. ع"، 47 عامًا، مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز ببا، إلى المستشفى المركزي، مصابا بحالة إعياء، ولفظ أنفاسها الأخيرة فور وصولها، إدعاء تناوله مادة سامة.

وبسؤال أهل المتوفى، أكدوا أنه أقدم على تناول قرص حفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، لمروره بأزمة نفسية.

تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.