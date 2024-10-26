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المشدد 15 عاما لـ3 متهمين شرعوا في قتل شخص بالقليوبية

06:45 م السبت 26 أكتوبر 2024

المشدد 15 عاما لـ3 متهمين شرعوا في قتل شخص بالقليو

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين، لشروعهم في قتل شخص طعنا إثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة، أن "مصطفى. ا. خ"، و"أحمد. م. ا"، و"طه. ا"، مقيمين ترعة الشابوري بطن الجبل قسم ثان شبرا الخيمة، في القضية رقم 18147 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1829 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شرعوا في قتل حسن محمد عوض، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، على إثر خلافات سابقة فيما بينهم.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض سلاح ناري فرد خرطوش وأسلحه بيضاء وتربصوا به في المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، فاستوقفه الأول واعتدى عليه بالضرب، وعقب ذلك اعتدى عليه الثاني والثالث، بالضرب باستخدام الأسلحة التي كانوا يحرزونها قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان محل الاتهام السابق دون ترخيص.

محكمة جنايات شبرا الخيمة شروع في قتل حوادث المحافطات القليوبية
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