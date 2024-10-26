شجار على كلب ينتهي بمقتل شاب في المحلة الكبرى

الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة سكة طنطا، التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مقتل شاب بطعنة نافذة، إثر مشاجرة نشبت بينه وآخر بسبب خلافات بينهما علي شراء كلب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين بمنطقة سكة طنطا، أصيب علي إثرها أحدهم إصابة خطيرة.

انتقلت قوة أمنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين، مصرع شاب يدعي عبد الحليم في العقد الثالث من العمر، بطعنة نافذة، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع آخر يدعي السيد، حال تواجدهما بمنطقة سكة طنطا، بسبب خلافات بينهما علي شراء كلب، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام، في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.