مصرع طالب بطلق ناري في مشاجرة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي طالب مصرعه، اليوم الأحد، بطلق ناري في مشاجرة بقرية المغاربة التابعة لمركز نجع حمادي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بنشوب مشاجرة في قرية المغاربة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين مصرع م.و، يبلغ من العمر 14 عامًا، بطلق ناري خلال مشاجرة بين عائلتين بالقرية، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.