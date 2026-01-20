إعلان

مقتل 7 أشخاص إثر انفجار في مطعم بالعاصمة الأفغانية

كتب : مصراوي

02:27 ص 20/01/2026

انفجار أفغانستان

وكالات

قالت السلطات الأفغانية، إن انفجارا هز مطعما يديره صينيون داخل فندق في منطقة شديدة الحراسة بوسط العاصمة كابول، مما أدى إلى مقتل مواطن صيني و6 أفغان وإصابة آخرين.

وقال خالد زادران المتحدث باسم شرطة كابول، إن الانفجار وقع بحي شهر نو التجاري الذي يضم أبنية إدارية ومجمعات تسوق وسفارات.

وتعد هذه المنطقة من أكثر المناطق أمانا في كابول.

وأعلن فرع تنظيم داعش في أفغانستان مسؤوليته عن الهجوم، قائلا في بيان إن انتحاريا نفذه.

وقال زادران، إن المطعم كان يُدار بشكل مشترك من قبل رجل مسلم صيني يُدعى عبد المجيد وزوجته وشريك أفغاني يُدعى عبد الجبار محمود، وكان يخدم المسلمين من الجالية الصينية.

وذكرت وكالة أعماق للأنباء، أن الفرع المحلي لداعش وضع مواطنين صينيين على قائمة أهدافه، مستشهدا بتزايد الجرائم التي ترتكبها الحكومة الصينية ضد الويجور.

وتتهم منظمات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق الويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يقارب تعدادها 10 ملايين نسمة، ويعيشون في منطقة شينجيانج الواقعة في أقصى غرب الصين.

وتنفي بكين ارتكاب أي انتهاكات، وتتهم الدول الغربية بالتدخل ونشر أكاذيب.

وقال زادران، إن مواطنا صينيا يُدعى أيوب و6 أفغان لقوا حتفهم في الانفجار.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حطاما متناثرا في الشارع المقابل للمبنى ودخانا يتصاعد من ثقب كبير في واجهة الفندق.

وقال ديان بانيتش، المدير القُطري لمنظمة (إميرجينسي) الإنسانية في أفغانستان، في بيان: "استقبلنا حتى الآن 20 مصابا في مستشفانا".

وأضاف" "من بين الجرحى 4 نساء وطفل وللأسف، لقى 7 أشخاص حتفهم قبل وصولهم".

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان في عام 2021 وقالت إنها ستعيد الأمن، لكن الهجمات ما زالت مستمرة، وتبنى الفرع المحلي لتنظيم داعش عددا من هذه الهجمات، وفقا للغد.

