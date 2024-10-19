محافظ جنوب سيناء يقرر عقد لقاء أسبوعي للاستماع لمطالب المواطنين

جنوب سيناء - رضا السيد:

قرر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عقد لقاء دوري مع المواطنين للاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم والمشكلات التي تواجههم.

وجرى تحديد اللقاء بشكل دوري على أن يكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بحضور السكرتير العام، والسكرتير المساعد بالمحافظة.

كما يجب على المواطنين الراغبين في حضور اللقاء التقدم بمطالبهم إلى إدارة خدمة العملاء وشؤون القبائل بديوان عام المحافظة قبل الميعاد بثلاث أيام.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظ جنوب سيناء، على حل مشاكل المواطنين، والاستماع لمطالبهم، والسعي لإيجاد حلول جذرية لها .