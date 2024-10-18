محافظ الدقهلية يكشف عقوبة رفع الأجرة عن التعريفة الجديدة

الدقهلية- رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الجمعة، من داخل مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم انتظام العمل بالمواقف العمومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية ومتابعة شكاوى المواطنين.

كلف المحافظ مدير المواقف ومدير إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أصحاب السيارات لمخالفتهم التسعيرة المقررة بعد ورود شكاوى من المواطنين بغرفة عمليات المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة.

ووجه "مرزوق" لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة طباعة الاستيكرات بالتعريفة الجديدة ولصقها علي سيارات الأجرة بكافة أنواعها (الخطوط الخارجيه - السرفيس - التاكسي).

وقال "المحافظ" على أصحاب سيارات الأجرة بكافة أنواعها الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم المغالاة والا سيتعرض للمحاسبة عن طريق فرض غرامات فورية ووقف خط سيره وإلغاء ترخيصه في حالة تكرار المخالفة.

وأشار "مرزوق" إلى أنه تم مراعاة في التعريفة الجديدة حق أصحاب سيارات الأجرة وحق المواطن بعد زيادة أسعار المواد البترولية، مشيراً إلى أننا عملنا قدر المستطاع علي الحفاظ علي حق الجميع.

و قال المحافظ: على كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء المرور علي جميع المواقف وضبط العمل بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها والدفع بسيارات لنقل الركاب في الخطوط التي يحدث فيها عجز .