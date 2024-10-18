زيادة 15%.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، القرار الخاص بزيادة تعريفة ركوب السيارات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.

واجتمعت لجنة الإشراف علي المواقف بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر ولجنة تضم مرور الأقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية .

وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والأجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% وذلك طبقا للتعريفة التى أقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف .

وتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل علي إلزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريفة الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

وتكليف مرور الأقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية علي جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدي علي حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة ، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء علي المواقف العشوائية

وتوجيه إدارة مرور الأقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا- البحر الأحمر - أسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم ٦٦ وتعديلاته علي كل من يخالف هذا القرار.

وفيما يلى التعريفة الجديدة المقررة لجميع الخطوط بمحافظة الأقصر:

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