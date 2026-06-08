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إعلام عبري: نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بـ"تصعيد مرتقب" متعدد الجولات ضد إيران

كتب : مصطفى الشاعر

09:37 م 08/06/2026 تعديل في 09:38 م

نتنياهو ووزراء حكومته

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أفادت القناة "13 العبرية"، نقلا عن مصدر مطلع، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراء في حكومته، بأنه من المتوقع أن تدخل إسرائيل في عدة جولات تصعيدية مقبلة مع إيران.

وأوضح المصدر، بحسب القناة العبرية، اليوم الإثنين، أن التقديرات التي عرضها نتنياهو تُشير إلى أن المواجهة مع إيران "قد لا تكون محدودة بجولة واحدة"، بل مرشحة للاستمرار على مراحل متعددة خلال الفترة المقبلة.

تحذير ترامب لـ"نتنياهو" بشأن إيران

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للقناة "12 العبرية"، إنه حذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن تحويل التصعيد إلى حرب شاملة سيجعله "وحيدا" في مواجهة إيران، على حد تعبيره.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران وتبادل الرسائل والتهديدات بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد في المنطقة.

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