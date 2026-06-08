أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن صاروخا باليستيا أُطلق من اليمن في وقت سابق من اليوم الإثنين كان متجها نحو ما وصفته بـ”دولة إقليمية” دون تسميتها، في تطور جديد ضمن التوترات الإقليمية المتصاعدة.



وأضافت الوزارة، في بيان رسمي، أن الصاروخ أخفق لأسباب فنية تتعلق به، ما أدى إلى انحرافه عن مساره، الأمر الذي تسبب في مؤشرات غير دقيقة بشأن وجهة الاستهداف، قبل أن يسقط في منطقة خالية بالقُرب من الحدود السعودية اليمنية.

انحراف الصاروخ وسقوطه قُرب الحدود

أوضحت وزارة الدفاع، في البيان، أن الخلل الفني في الصاروخ أدى إلى فقدانه مساره الأصلي، مشيرة إلى أنه سقط في منطقة غير مأهولة قُرب الحدود، دون تسجيل أضرار مباشرة.

متابعة سعودية دقيقة للحادث

أكدت الدفاع السعودية، أن الجهات المختصة تُتابع الحادث وتُواصل تقييم تفاصيله ضمن الإجراءات المعتادة للتعامل مع مثل هذه التطورات.

وفي سياق متصل، نفت إيران تنفيذ أي هجوم على الأراضي السعودية، في حين أعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع طهران تنفيذ هجوم منفصل استهدف إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".