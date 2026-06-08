أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ رد على استهداف منشآت بتروكيماوية في مدينة ماهشهر، مؤكداً أنه وجه ضربات إلى منشآت مماثلة في مدينة حيفا.

رد إيراني على استهداف ماهشهر



وقال الحرس الثوري إن العملية جاءت رداً على استهداف الصناعات البتروكيماوية في ماهشهر، مشيراً إلى أنه استهدف صناعات مشابهة في حيفا ضمن إطار الرد على تلك الهجمات.

وأضاف الحرس الثوري في بيانه تحذيراً لإسرائيل، معتبراً أنها دخلت في مسار خطير من خلال استهداف الصناعات النفطية ومواقع قال إنها أهداف غير عسكرية.

وأكد أن استهداف هذا النوع من المنشآت يمثل تصعيداً خطيراً، موجهاً تحذيراً من استمرار هذه الهجمات.