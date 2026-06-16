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خطفت الفنانة يارا السكري، الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جذابة لافتة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود، والتي حازت على إعجاب متابعيها بشكل كبير.

كما ظهرت في الصور رفقة الفنانة ريم سامي التي تألقت في الأحمر، والفنانة رنا رئيس التي ظهرت بفستان صيفي قصير، والفنانة الصغيرة توانا الجوهري.

تفاعل المتابعين بشكل لافت مع الإطلالة المميزة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأسود يليق بك"، "أحلى واحدة"، "أجمل الستات"، "روعة وقمر"، "جميلة جدًا".

أحدث أعمال يارا السكري الفنية

تشارك يارا السكري في فيلم "صقر وكناريا"، بطولة النجمين محمد إمام وشيكو، من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم صيف 2026.

كما ظهرت يارا السكري مؤخرًا في رمضان 2026، مع النجم أحمد العوضي، في مسلسل "علي كلاي"، إلى جانب درة ومحمود البزاوي وانتصار وعصام السقا ومحمد ثروت، إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين.

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