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يارا السكري تخطف الأنظار بفستان أسود رفقة ريم سامي ورنا رئيس

كتب : معتز عباس

06:09 م 16/06/2026 تعديل في 06:19 م
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  • عرض 14 صورة
    الفنانة يارا السكري (1)
  • عرض 14 صورة
    يارا السكري بفستان اسود (2)
  • عرض 14 صورة
    يارا السكري بفستان اسود (3)
  • عرض 14 صورة
    يارا السكري بفستان اسود (1)
  • عرض 14 صورة
    يارا السكري بفستان اسود جريء (2)
  • عرض 14 صورة
    الفنانة يارا السكري (2)
  • عرض 14 صورة
    يارا السكري بفستان اسود جريء (4)
  • عرض 14 صورة
    يارا السكري وريم سامي
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    يارا السكري وصورة مع الزهور (2)
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    يارا السكري وصورة مع الزهور (1)
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    🤍✨ (12)
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    يارا السكري وصورة مع الزهور (3)
  • عرض 14 صورة
    يارا السكري بفستان اسود جريء (3)

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خطفت الفنانة يارا السكري، الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جذابة لافتة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود، والتي حازت على إعجاب متابعيها بشكل كبير.

كما ظهرت في الصور رفقة الفنانة ريم سامي التي تألقت في الأحمر، والفنانة رنا رئيس التي ظهرت بفستان صيفي قصير، والفنانة الصغيرة توانا الجوهري.

تفاعل المتابعين بشكل لافت مع الإطلالة المميزة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأسود يليق بك"، "أحلى واحدة"، "أجمل الستات"، "روعة وقمر"، "جميلة جدًا".

أحدث أعمال يارا السكري الفنية

تشارك يارا السكري في فيلم "صقر وكناريا"، بطولة النجمين محمد إمام وشيكو، من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم صيف 2026.

كما ظهرت يارا السكري مؤخرًا في رمضان 2026، مع النجم أحمد العوضي، في مسلسل "علي كلاي"، إلى جانب درة ومحمود البزاوي وانتصار وعصام السقا ومحمد ثروت، إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين.

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يارا السكري تخطف الأنظار بفستان أسود رفقة ريم سامي ورنا رئيس

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