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وزير الصحة يشهد توقيع 3 اتفاقيات استراتيجية لتوطين صناعة اللقاحات

كتب : أحمد جمعة

06:25 م 16/06/2026

وزير الصحة يشهد توقيع 3 اتفاقيات

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شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استراتيجية لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة اللقاحات والأمصال، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي «Africa Health ExCon»، المنعقد تحت شعار «السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاتفاقيات الموقعة تشمل تعاونًا بين شركة «جينفاكس» للقاحات والأدوية مع شركة «سينوفاك» العالمية، ومركز الطب التجديدي، ومركز «تشوماكوف»، بهدف تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات الحيوية في مصر، مما يدعم الأمن الدوائي والصحي القومي ويطور قدرات البحث والتطوير والتصنيع المحلي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة نوعية في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال ويعزز القدرة على مواجهة التحديات الصحية.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب عدد من القيادات الصحية وممثلي الجهات المعنية.

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وزارة الصحة خالد عبدالغفار مؤتمر صحة أفريقيا

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