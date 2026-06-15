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ترامب: السفن بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز

كتب : وكالات

04:30 م 15/06/2026

ترامب: السفن بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السفن، وبينها ناقلات محملة بالنفط، بدأت بالفعل التحرك والخروج من مضيق هرمز.
وأوضح ترامب خلال تدوينة له على منصة تروث سوشيال، أن هذه السفن تعبر عبر ما وصفه بـ"الممر الجنوبي"، مؤكداً أن هذا المسار آمن ومؤمّن بالكامل ويتمتع بظروف مناسبة للملاحة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك أيضاً مسارات أخرى متاحة لحركة العبور في المنطقة.

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وسجلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أول تطور عملي بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، حيث أظهرت بيانات تتبع السفن، الاثنين، عبور ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة بترونت الهندية عبر المضيق، في أول شحنة من نوعها منذ الإعلان عن الاتفاق.
ورغم هذا العبور، كشفت البيانات استمرار حالة الحذر بين شركات الشحن البحري، التي رحبت بالاتفاق لكنها ما زالت تنتظر مزيداً من التفاصيل المتعلقة بإجراءات السلامة، بما في ذلك عمليات إزالة الألغام من المضيق، قبل السماح بمرور المزيد من السفن، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

انخفاض النفط واستمرار التكدس البحري

تزامن ذلك مع تراجع أسعار النفط العالمية بنحو 4%، وسط توقعات بتوقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم في سويسرا يوم الجمعة، تتضمن خطوات لإعادة حركة الملاحة عبر المضيق.

وكانت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، التي بدأت في 28 فبراير، قد أدت إلى تعطيل معظم حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب سلع حيوية أخرى مثل الألومنيوم واليوريا.

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دونالد ترامب حركة السفن مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا

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