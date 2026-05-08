حثت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم مشروع قرار قدمته إلى الأمم المتحدة يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، في وقت رجح فيه دبلوماسيون استخدام الصين وروسيا حق النقض ضد المشروع، بحسب وكالة رويترز.

وأشار دبلوماسيون إلى أن لجوء الصين إلى استخدام الفيتو قد يسبب حرجاً لبكين قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الصين الأسبوع المقبل، والتي يُتوقع أن تتصدر الحرب مع إيران جدول أعمالها.

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا الشهر الماضي حق النقض داخل مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، لإسقاط مشروع قرار سابق مدعوم من الولايات المتحدة، رأت فيه بعض الأطراف تمهيداً لمنح شرعية لتحرك عسكري أمريكي ضد إيران.

وقال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس، خلال تصريحات للصحفيين، إن أي دولة تعارض مشروع القرار الحالي تكرس سابقة وصفها بالخطيرة للغاية.

وأضاف أن على المجتمع الدولي التساؤل عما إذا كانت الدول التي ترفض هذا المقترح البسيط تريد فعلاً تحقيق السلام.

وصاغت الولايات المتحدة والبحرين النص الجديد لمشروع القرار، بدعم من السعودية والإمارات والكويت وقطر.

وذكر دبلوماسيون أن المشروع واجه اعتراضات قوية من روسيا والصين خلال مناقشات مغلقة عقدها مجلس الأمن هذا الأسبوع، وهو ما يزيد من احتمالات استخدامهما الفيتو لإسقاطه.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي من موسكو أو بكين، أوضح أحد الدبلوماسيين أن روسيا طالبت بسحب مشروع القرار أو إعادة صياغته بالكامل.

وأضاف المصدر أن الصين اعتبرت النص منحازاً، وانتقدت استناده إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح لمجلس الأمن فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات عسكرية.

ويتضمن مشروع القرار إدانة لما وصفه بانتهاكات إيرانية مزعومة لوقف إطلاق النار الحالي، إضافة إلى ما اعتبره تهديدات أو محاولات لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة فيه أو فرض رسوم على العبور من خلاله.

كما يطالب المشروع إيران بوقف الهجمات فوراً، والكشف عن مواقع أي ألغام بحرية، وعدم عرقلة عمليات إزالة الألغام في المنطقة.