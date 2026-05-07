استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس 7-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و22.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و17 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا.