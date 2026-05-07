أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتب : ميريت نادي

10:50 ص 07/05/2026

أسعار الخضروات

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس 7-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

الطماطم تتراوح بين 7.5 و22.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و17 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا.

