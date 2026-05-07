ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي سريعًا

كتب : وكالات

03:18 ص 07/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، أن الحرب مع إيران ستنتهي سريعا.

أضاف الرئيس الأمريكي، أن الأمر في إيران سوف ينتهي بسرعة، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجراء الولايات المتحدة محادثات "جيدة جدا" مع إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب القائمة، وسط حالة من الترقب الدولي.

أوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي، الأربعاء، أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن واشنطن في وضع قوي لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني يُبدي رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق لتجاوز الأزمة الراهنة.

ولوّح ترامب باتخاذ خطوات إضافية وأكثر حسما في حال عدم الحصول على المطالب الأمريكية المطلوبة، مؤكدا في الوقت ذاته أن احتمالية إبرام الصفقة لا تزال قائمة وبقوة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وعند سؤاله عن وجود سقف زمني محدد لتلقي الرد الإيراني على المقترح الأخير، أشار ترامب إلى "عدم وجود موعد نهائي مُلزم"، قائلا: إن الأمر سيحدث في وقته دون التقيد بجداول زمنية ضيقة، مما يُوحي باتباع استراتيجية التفاوض المفتوح.

