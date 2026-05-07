البنوك تغلق فروعها اليوم بمناسبة عيد العمال

تغلق البنوك العاملة في مصر جميع فروعها أمام الجمهور اليوم الخميس، بمناسبة إجازة عيد العمال، وذلك وفقًا لقرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل بالبنوك.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن منح البنوك إجازة رسمية اليوم الخميس، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد المقبل وفق المواعيد الرسمية المعتادة.

وتعمل البنوك خلال الأيام الرسمية من الأحد إلى الخميس، حيث تستقبل العملاء من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، بينما تبدأ ساعات عمل الموظفين من 8 صباحًا حتى 4 عصرًا.

ويضم القطاع المصرفي المصري 36 بنكًا خاضعًا لرقابة البنك المركزي، بعدد فروع يتجاوز 5 آلاف فرع منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

استمرار عمل الخدمات الرقمية

وفي المقابل، تستمر الخدمات المصرفية الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني في العمل بكفاءة على مدار اليوم خلال الإجازة، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي لضمان تيسير المعاملات البنكية للعملاء.

وتشمل هذه الخدمات ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وخدمات الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، والمحافظ الذكية، بالإضافة إلى خدمة “إنستاباي” للتحويلات اللحظية.