أحمد موسى يوضح تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي لمصر

كتب : داليا الظنيني

10:30 ص 07/05/2026 تعديل في 11:07 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى عن زيارة رسمية هامة يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة برج العرب يوم السبت القادم، وذلك للمشاركة في مراسم افتتاح المقر الجديد لجامعة "سنجور" الدولية.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إن هذه الجامعة تعد صرحاً تعليمياً ناطقاً بالفرنسية ومعنياً بالتنمية الإفريقية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تقديم المنح الدراسية لطلاب القارة السمراء.

وأضاف أن أجندة الزيارة تتضمن عقد قمة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومن المقرر أن يصطحب الرئيس السيسي ضيفه الفرنسي في جولة تفقدية بمعالم مدينة الإسكندرية، والتي قد تشمل زيارة تاريخية لمكتبة الإسكندرية، تعبيراً عن عمق الروابط الثقافية بين البلدين.

وأوضح موسى أن الزيارة ستسلط الضوء على التعاون الأكاديمي القائم بين جامعة سنجور وكل من جامعة برج العرب للتكنولوجيا والجامعة المصرية اليابانية، لافتاً إلى أن العلاقات بين الزعيمين السيسي وماكرون تتسم بقوة الروابط الشخصية والاستراتيجية، حيث تبرز فرنسا كشريك حقيقي للقاهرة في المجالات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى في ختام حديثه إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية، رغم جذورها التاريخية الممتدة، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة وتحولاً نوعياً منذ عام 2015، مما جعل من باريس حليفاً استراتيجياً أساسياً لمصر في قلب القارة الأوروبية.

