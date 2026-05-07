موسكو تُوجه تحذيرًا قويًا لـ كييف.. ما السبب؟

كتب : وكالات

03:17 ص 07/05/2026

روسيا وأوكرانيا

دعت موسكو البعثات الأجنبية في كييف لضمان "الإجلاء في الوقت المناسب" لموظفيها ومواطنيها من العاصمة الأوكرانية في حال شنّت أوكرانيا هجمات على روسيا أثناء الاحتفال بعيد النصر في التاسع من مايو، محذّرة من أن ردّها سيكون حتميا.

وتحتفل روسيا بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية كل عام في 9 مايو بعرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء.

وأعلنت موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين 8 و9 مايو تزامنا مع الاحتفالات.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا لمطالبتها بوقف إطلاق النار في 9 مايو، معتبرا أن موسكو تخشى أن تحلق المسيّرات الأوكرانية فوق الساحة الحمراء.

واقترحت أوكرانيا وقف إطلاق النار في 6 مايو، وهو ما تجاهلته روسيا.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون بوقوع هجمات عدة، فيما كان من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي دعت إليه أوكرانيا حيز التنفيذ.

واستهدفت كييف الثلاثاء عمق الأراضي الروسية إذ قتلت شخصين في تشيبوكساري، وهي مدينة مطلة على نهر فولجا، على مسافة مئات الكيلومترات من أوكرانيا.

ولم تحقق المحادثات الرامية لوضع حد لما بات أسوأ نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية أي تقدّم يذكر وطغت عليها حرب إيران.

وتطالب موسكو بانسحاب أوكرانيا من أربع مناطق تعتبرها تابعة لها، وهي شروط تراها كييف غير مقبولة، وفقا لسكاي نيوز.

