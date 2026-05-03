اقتحمت قوات الاحتلال، مساء أمس السبت، عددًا من البلدات في الضفة الغربية، فيما هاجم مستوطنون قرية في أريحا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصدر محلي، أن قوات الاحتلال اقتحمت وتمركزت في منطقتي البوابة ودوار البالوع، دون أن يتم الإبلاغ عن مداهمات لمنازل أو اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير وكفر مالك، شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يتم الإبلاغ عن إصابات، كما داهمت أحد المنازل في القرية وفتشته وعبثت في محتوياته، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك المجاورة للمغير، دون أن يتم الإبلاغ عن اعتقالات ومداهمات.

وهاجم مستوطنون، مساء أمس السبت، تجمع حلق الرمانة التابع لقرية عين الديوك، غرب مدينة أريحا.

وأوضحت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، أن المستوطنين نفَّذوا اعتداءات في محيط التجمع، ما أدى إلى حالة من الخوف والتوتر بين المواطنين.

وأكدت المنظمة، أن هذه الهجمات تستهدف التجمعات البدوية بشكل متكرر، وتشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، وفقا للغد.