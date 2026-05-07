ترأس سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية وصفوف النقل 2026.

حضر الاجتماع محمد فايز وسهير عبد الرحمن، وكيلا المديرية، إلى جانب قيادات المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة، وذلك لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لضمان سير العملية الامتحانية في بيئة نموذجية تتسم بالانضباط والشفافية.

تناول الاجتماع خطة العمل التي ترتكز على تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، حيث شدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة على ضرورة الالتزام بالمعايير الدقيقة التي تواكب النظم التقويمية الحديثة، مؤكداً على ضرورة تجهيز المقار الامتحانية بالشكل الأمثل وإتمام كافة أعمال الصيانة والتجهيزات بكافة اللجان لضمان كفاءتها قبل انطلاق الامتحانات.

و تفعيل غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية وربطها بالإدارات التعليمية لسرعة رصد أي معوقات والتعامل الفوري معها، و التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتوفير مناخ آمن وهادئ يضمن للطلاب أداء الامتحانات بتركيز تام، مع تفعيل آليات الانضباط الإداري، و ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص من خلال الدقة في المراقبة والمتابعة الميدانية، مع تقديم الدعم النفسي والتربوي اللازم للطلاب لتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وفي سياق متصل، وجّه وكيل أول الوزارة تعليمات مشددة بضرورة اليقظة وسرعة الاستجابة لأي ملاحظات ميدانية، مؤكداً أن نجاح المنظومة يُقاس بمدى القدرة على التنظيم المحكم وحوكمة الإجراءات داخل اللجان.

وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة "إننا نعمل وفق رؤية شاملة تضع مصلحة الطالب فوق كل اعتبار، ونسعى جاهدين لتحويل فترة الامتحانات إلى تجربة منظمة تعكس مدى تطور الأداء الإداري والتربوي في تعليم الجيزة، بما يتماشى مع المعايير الدولية."

واختتم الاجتماع بالتأكيد على تضافر الجهود لإخراج العملية الامتحانية بصورة تليق بمكانة محافظة الجيزة، وتجسد الثقة المتبادلة بين الوزارة والمجتمع.