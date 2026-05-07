أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم ‌الخميس، أن البلاد غير ملتزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت الوكالة عن ⁠كيم سونج الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة القول في بيان: "إن الولايات المتحدة وبعض الدول تفسد الأجواء في مؤتمر المراجعة الحادي ‌عشر ⁠لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بإثارة ⁠قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية".

وأضاف أن موقف كوريا الشمالية ⁠كدولة لديها أسلحة نووية لا يتغير وفقا ⁠للتصريحات الرنانة أو الرغبة أحادية الجانب لأطراف خارجية، وفقا لرويترز.