كوريا الشمالية: نحن غير ملتزمين بأي معاهدة لعدم انتشار الأسلحة النووية
كتب : وكالات
أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن البلاد غير ملتزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية.
ونقلت الوكالة عن كيم سونج الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة القول في بيان: "إن الولايات المتحدة وبعض الدول تفسد الأجواء في مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بإثارة قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية".
وأضاف أن موقف كوريا الشمالية كدولة لديها أسلحة نووية لا يتغير وفقا للتصريحات الرنانة أو الرغبة أحادية الجانب لأطراف خارجية، وفقا لرويترز.