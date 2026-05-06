تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة تُظهر جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يضع سيجارة في فم تمثال للسيدة العذراء داخل إحدى قرى جنوبي لبنان، مما أثار موجة استياء واسعة.

ويأتي هذا التصرف ضمن سلسلة اعتداءات مماثلة نفذها عناصر من جيش الاحتلال بحق رموز دينية مسيحية في المنطقة، بالتزامن مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب ما أوردته هيئة البث العبرية، فإن الصورة تظهر الجندي وهو يضع سيجارة في فم تمثال السيدة مريم العذراء، بينما يدخن سيجارة أخرى.

وأوضحت هيئة أن الإسرائيلي يراجع حالياً هذا التوثيق الذي تم تداوله خلال الساعات الـ24 الماضية في لبنان، مشيرة إلى أن المرجح أن يكون قد تم تصويره من قبل جنود قاموا بنشره عبر الإنترنت.

