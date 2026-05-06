إعلان

جندي إسرائيلي يسيء لتمثال السيدة مريم جنوب لبنان

كتب : وكالات

09:24 م 06/05/2026

جندي إسرائيلي يسيء لتمثال السيدة مريم جنوب لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة تُظهر جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يضع سيجارة في فم تمثال للسيدة العذراء داخل إحدى قرى جنوبي لبنان، مما أثار موجة استياء واسعة.

وتظهر الصورة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي وهو يسيء لتمثال يجسد السيدة مريم العذراء في جنوب لبنان.

ويأتي هذا التصرف ضمن سلسلة اعتداءات مماثلة نفذها عناصر من جيش الاحتلال بحق رموز دينية مسيحية في المنطقة، بالتزامن مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب ما أوردته هيئة البث العبرية، فإن الصورة تظهر الجندي وهو يضع سيجارة في فم تمثال السيدة مريم العذراء، بينما يدخن سيجارة أخرى.

وأوضحت هيئة أن الإسرائيلي يراجع حالياً هذا التوثيق الذي تم تداوله خلال الساعات الـ24 الماضية في لبنان، مشيرة إلى أن المرجح أن يكون قد تم تصويره من قبل جنود قاموا بنشره عبر الإنترنت.

وأضافت أن المقطع المصور يُظهر جنديا إسرائيليا وهو يدخن، ويضع سيجارة أخرى في فم التمثال، في مشهد أثار موجة استنكار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب لبنان لبنان الشرق الأوسط تمثال السيدة العذراء جيش الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار
أخبار مصر

30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار
إجابة غامضة من ساكا بشأن منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال؟
رياضة عربية وعالمية

إجابة غامضة من ساكا بشأن منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال؟
قبل التطبيق بساعات.. كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول
اقتصاد

قبل التطبيق بساعات.. كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول
مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
زووم

مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
شئون عربية و دولية

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي