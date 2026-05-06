إعلان

ماكرون في اتصال مع بيزشكيان: يجب رفع الحصار عن مضيق هرمز

كتب : وكالات

09:17 م 06/05/2026

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة رفع الحصار عن مضيق هرمز “دون تأخير ودون شروط”، مشدداً على أهمية العودة الدائمة إلى نظام حرية الملاحة الكاملة الذي كان قائماً قبل اندلاع النزاع.

وأوضح ماكرون، في منشور عبر منصة إكس اليوم الأربعاء، أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أعرب خلالها عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الجاري، مديناً الضربات التي وصفها بغير المبررة والتي استهدفت بنى تحتية مدنية في الإمارات وعدداً من السفن.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن استعادة حرية الملاحة في المضيق تمثل أولوية عاجلة، مشيراً إلى أن البعثة متعددة الجنسيات التي أنشأتها فرنسا والمملكة المتحدة يمكن أن تسهم في استعادة ثقة مالكي السفن وشركات التأمين، مؤكداً أن هذه البعثة ستكون منفصلة عن أطراف النزاع.

وفي هذا السياق، لفت ماكرون إلى أن تمركز حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديجول” يندرج ضمن هذه الجهود، معتبراً أن التطورات الأخيرة تُظهر بوضوح فائدة مثل هذه المبادرات.

وأضاف أنه دعا الرئيس الإيراني إلى اغتنام هذه الفرصة، معرباً عن عزمه بحث هذا الملف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار ماكرون إلى أن عودة الهدوء إلى المضيق من شأنها أن تدعم التقدم في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي والصاروخي والوضع الإقليمي، مؤكداً أن الأوروبيين سيضطلعون بدورهم في هذه المفاوضات، لا سيما في ما يتعلق برفع العقوبات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون دونالد ترامب استعادة حرية الملاحة مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
زووم

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
قبل التطبيق بساعات.. كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول
اقتصاد

قبل التطبيق بساعات.. كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول
بعد حكم النقض.. ماذا يعني العدول عن بطلان عضوية نائبي منيا القمح؟
حوادث وقضايا

بعد حكم النقض.. ماذا يعني العدول عن بطلان عضوية نائبي منيا القمح؟

حلا شيحة بعد تشييع جنازة هاني شاكر: "يبقى الجوهر الإنساني هو الأبقى"
زووم

حلا شيحة بعد تشييع جنازة هاني شاكر: "يبقى الجوهر الإنساني هو الأبقى"
11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية
أخبار مصر

11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي