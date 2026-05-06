أعلنت إسرائيل، رسميا اليوم الأربعاء، عن تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن اغتيال قائد قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني، مالك بلوط، ومجموعة من معاونيه.

عملية اغتيال تستهدف القيادة العسكرية لحزب الله

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن صدور تعليمات رسمية بالاشتراك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمهاجمة قائد قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف تصفيته وإحباط مخططاته العسكرية.

أكدت القناة "14 العبرية"، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية دقيقة استهدفت موقعا في قلب الضاحية، مما أدى إلى نجاح عملية اغتيال مالك بلوط قائد القوة المذكورة برفقة عدد من العناصر المسلحين الذين كانوا يتواجدون في محيط العملية لحظة الاستهداف.

نتنياهو يتوعد بملاحقة الأعداء وتأمين سكان الشمال

شدد نتنياهو، على أن استهداف قيادة قوة الرضوان يأتي ردا على مسؤوليتهم عن قصف المستوطنات الإسرائيلية وإلحاق الأذى بالجنود، معتبرا أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن ذراع إسرائيل الطويلة ستطال كل من يصفهم بـ"الأعداء والقتلة".

وأشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أن هذه العمليات تندرج ضمن الوفود بالوعود المقطوعة لتوفير الأمن لسكان المناطق الشمالية، مؤكدا أن هذه هي الطريقة التي ستتبعها حكومته لتحقيق الاستقرار وإعادة الأمن للمناطق الحدودية.

كاتس يؤكد رفع الحصانة عن المسلحين واستمرار الاغتيالات

من جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن أي عنصر مسلح لن يتمتع بالحصانة بعد الآن، مشيرا إلى أن عناصر قوة الرضوان المتورطين في إطلاق النار باتجاه البلدات الإسرائيلية هم أهداف مشروعة للجيش.

وفي سياق متصل، نقلت القناة 14 عن مصادر إسرائيلية، تأكيدات بأن قوات الاحتلال ستعمل في أي مكان تتوفر فيه فرص إضافية لتنفيذ عمليات اغتيال، مما يُشير إلى توجه نحو تصعيد استهداف القيادات الميدانية للحزب في المرحلة المقبلة لضمان تقويض قدراته الهجومية.

خروقات مستمرة رغم تمديد وقف إطلاق النار

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الاتفاق قد بدأ سريانه في 16 أبريل الماضي لمدة 10 أيام عقب موجة غارات مكثفة بدأت في مارس، ثم جرى الإعلان في 23 أبريل عن تمديد الهدنة لمدة 3 أسابيع إضافية، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تضع استقرار هذا الاتفاق على المحك.