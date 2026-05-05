بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، إن موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات".

وأعرب الزيدي خلال اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن استعداد بغداد المساهمة في لعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار الزيدي إلى أن الاتصال تم خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها، و اتفق الجانبان على تبادل الزيارات في المرحلة المقبلة.