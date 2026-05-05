إعلان

العراق يؤكد استعداده للمساهمة في الوساطة بين إيران وأمريكا

كتب : مصراوي

11:50 م 05/05/2026

رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، إن موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات".

وأعرب الزيدي خلال اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن استعداد بغداد المساهمة في لعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار الزيدي إلى أن الاتصال تم خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها، و اتفق الجانبان على تبادل الزيارات في المرحلة المقبلة.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا العراق وإيران الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
رياضة محلية

أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
بعد الزيادة الجديدة.. ننشر أسعار كروت شحن المحمول
اقتصاد

بعد الزيادة الجديدة.. ننشر أسعار كروت شحن المحمول
جثمان هاني شاكر يصل إلى مستشفى زايد التخصصي
زووم

جثمان هاني شاكر يصل إلى مستشفى زايد التخصصي
حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
رياضة محلية

حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
رياضة محلية

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟